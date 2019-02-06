Квартиры-студии на Васильевском острове лидируют по доступности в центре Петербурга﻿

В Санкт-Петербурге набирают популярность компактные квартиры-студии в центре города и в шаговой доступности от метро. Среди исторических локаций мегаполиса лидирует Василеостровский район, говорится в исследовании экспертов ГК "Метражи".

Самым дорогим районом, где экспонируются небольшие квартиры-студии является Петроградский район. Здесь средняя стоимость жилья такого формата в январе 2019 года была на уровне почти 3,5 млн рублей. Причем средняя площадь квартиры вблизи от действующих станций метро в районе составляла 24,5 квадратных метра.

Самые просторные лоты евро-формата, которые располагаются в пешей доступности от действующих станций метро, располагаются в Адмиралтейском районе Северной столицы. Здесь средняя площадь таких жилых помещений составляет 25,5 "квадратов". Средний чек составляет около 3,4 млн рублей.

Самые бюджетные квартиры-студии в историческом центре города на Неве предлагались в начале года на Васильевском острове. В этом районе средняя цена в первом месяце 2019 года находилась на уровне 2,9 млн рублей. Отмечается, что средняя площадь квартир в этом районе имеет наименьшее значение — 21 квадратный метр.

Фото: tvil.ru

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