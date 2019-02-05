Москва оказалась в списке мегаполисов мира с растущей доступностью жилья﻿

В 32 крупных города мира средние темпы роста стоимости жилья на 16% превышали среднюю скорость роста доходов, сообщает "Интерфакс-Недвижимость". В Москве, Сингапуре, Мумбаи и Париже среднестатистический прирост доходов населения за последние пять лет оказался на 22% выше среднего прироста стоимости жилой недвижимости.

Эксперты отмечают, что Москва находится в списке "вторых по наибольшей доступности" городов. Кроме российской столицы в нем, в частности, оказались Париж, Стокгольм, Майами и Брюссель. Санкт-Петербурга среди 32 исследуемых городов не оказалось. Однако при этом город на Неве оказался выше Москвы по общему количеству заключенных договоров долевого участия.

В числе городов с наиболее доступным жильем оказались Рим, Дубаи и Стамбул. Однако, в этом ряду оказался, например, Куала-Лумпур. Аналитики это объясняют в том числе сокращением размеров квартир. Вопрос обеспечения работающего населения доступным жильем актуальна почти для всех мегаполисов мира. Наименее доступно жилье в крупнейших городах Калифорнии и Канады, в Гонконге, а также в Амстердаме. В столице Нидерландов, например, рост цен на жилье превысил показатели доходности на 59%, а в Ванкувере — на 46%.

Фото: realty.rbc.ru

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