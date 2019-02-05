Президент США Дональд Трамп в конце 1990-х годов, будучи руководителем девелоперской компании, обсуждал со столичной мэрией вопрос об инвестировании в строительство торгового комплекса "Охотный Ряд" на Манежной площади, сообщает "Интерфакс".
В интервью агентству экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что этот вопрос Трамп обсуждал с бывшим главой стройкомплекса Москвы Владимиром Ресиным. Но переговоры не получили продолжения. Сообщается, что первый проект строительства торгового центра был разработан Борисом Улькиным. Именно он предложил идею семиуровневого комплекса, уходящего под землю на глубину до 38 м.
В процессе реализации проекта выяснилось, что для ускорения окупаемости необходимо отказаться от первоначальной идеи создания общественно-культурного центра. Улькин отказался вносить изменения, после чего строительством объекта занялся "Моспроект-2" во главе с архитектором Михаилом Посохиным. Строительство комплекса было завершено в 1997 году.
Фото: vesty.ru
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