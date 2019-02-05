Перепланировка сгоревшей квартиры дочери Башмета на Никитском бульваре оказалась законной

Изменение планировки одной из сгоревших квартир на Никитском бульваре, в которой жила дочь музыканта Юрия Башмета Ксения, было согласовано с управой Пресненского района столицы, сообщает M24.

Как удалось выяснить в Мосжилинспекции, в квартире 44 действительно проводилась перепланировка. Ее согласовали в 2004 году. Тогда эти вопросы согласовывались в районных управах.

Как сообщали ранее, на днях произошел пожар в доме на Никитском бульваре. Очаг возгорания находится как раз в той квартире, где проживала дочь известного музыканта и дирижера Юрия Башмета.

По словам проживающей там с сыном Ксении Башмет, перепланировка квартиры произошла более десяти лет назад. Еще при бывшем владельце жилья — дизайнера из США. Он решил снести все перегородки и сделать из квартиры большую студию.

Напомним, что пожар в доме 12 на Никитском бульваре возник в ночь на 4 февраля. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Площадь обрушения — три тысячи кв. м. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. В результате ЧП погибли восемь человек, включая двоих детей.

Фото: kp.ru

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