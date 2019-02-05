Практика удержания залога за съемное жилье может исчезнуть в России к 2021 году

Практика залогов за съемное жилье в России исчезнет в 2021 году, сообщает ТАСС. Ей на смену придет страхование. И это несмотря на то, что может возникнуть ряд возражений со стороны тех арендодателей, которые предпочитают сдавать квартиру, оставляя свой доход "в тени".

Эксперты отмечают, что это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Альтернативой привычному залогу может стать подписка на продукт из комбинации страховых полисов с ежемесячной оплатой страховой премии.

По мнению аналитиков, залог за последний месяц проживания часто является барьером для широкой аудитории квартиросъемщиков. Страховщики считают, что залог полностью не защищает имущество собственника.

Нанимателям жилья предлагают вместо залога за аренду квартиры страховой полис. Он должен защитить имущество собственника от рисков, связанных со сдачей жилья внаем. Авторы инициативы считают, что залог не гарантирует полного покрытия расходов в случае возникновения бытовых конфликтов, порчи имущества, отделки квартиры. А также внезапного съезда жильца или задержки арендной платы.

По статистике, до 25% залогов не возвращается арендаторам по окончании срока действия договора без объективной причины. В настоящее время в Москве и ближнем Подмосковье сдается около 700 тыс. квартир со средней арендной ставкой 38,5 тыс. руб. в месяц. Только в столичном регионе заморожено в залогах 27 млрд руб., из которых 6,7 млрд руб. владельцы жилья не вернут квартиросъемщикам. По предварительной оценке, стоимость такого полиса может составить от 0,6 тыс. до 2,3 тыс. руб. в месяц.

Фото: move.ru

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