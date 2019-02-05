Тарифы за техобслуживание газового оборудования в жилых домах могут сделать едиными﻿

Тарифы за техобслуживание газового оборудования в многоквартирных домах в России могут стать едиными, пишет "Российская газета".
Как отмечают эксперты, тарифы в различных регионах заметно отличаются. По словам директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светланы Разворотневой, цены на обслуживание квартиры площадью 60 кв. м варьируются в зависимости от региона. От 120 руб. в Санкт-Петербурге и 230 руб. в Воронежской области до более 2 тыс. руб. в год в Крыму, Республике Удмуртия и Нижегородской области.
Аналитики уверены, что важно также решить проблему доступа представителей обслуживающих организаций в квартиры. Дело в том, во многих российских городах поставщики газа перешли на прямые сборы с жильцов платы за техобслуживание газового оборудования в квартирах.
Все это освободило управляющие организации от ответственности за исправность газового оборудования. С другой стороны, газовики не могут провести техобслуживание без помощи управляющих компаний, поскольку жильцы часто просто не открывают им дверь.
В связи с этим необходимо также создать государственную программу помощи по замене газового оборудования в квартирах малообеспеченных граждан, отметила Светлана Разворотнева.
Фото: myslo.ru
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