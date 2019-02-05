Ленинский район Подмосковья лидирует по спросу на новостройки﻿﻿

Проекты вблизи МКАД пользуются спросом за счет оптимальной транспортной доступности и привлекательных цен на жилье, сообщает компания "Бон Тон". На долю ближнего Подмосковья приходится 61,5% от совокупной реализации строящегося жилья в Московской области.

В пределах 15 км от МКАД сосредоточено 111 проектов. Это позволяет обеспечить широкий выбор недвижимости. При этом более 55% сделок приходится на Ленинский, Красногорский, Люберецкий и Мытищинский районы.

На первом месте — Ленинский район. Его доля составляет 19% от совокупной реализации. На втором месте — Красногорский район (14,4%). На Люберецкий район приходится 11,4%. На Мытищинский — 10,3%.

По словам генерального директора АН "Бон Тон" Наталии Кузнецовой, эти локации привлекают и девелоперов, и покупателей. В районах, аккумулирующих основной спрос, находится 42% предложения от совокупного количества проектов в ближайшем Подмосковье.

Среди покупателей, рассматривавших область, самым большим спросом пользовались двухкомнатные квартиры. Причем в проектах на заключительной стадии готовности.

Фото: finance.rambler.ru

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