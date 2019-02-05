Сносить дачные постройки будут только в случае нарушения прав соседей﻿

Снос объекта является крайней мерой. Устранение последствий нарушений должно быть соразмерно самому нарушению и причинению несоразмерных убытков. К такому выводу пришла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, рассматривая один из дачных судебных споров, пишет "Российская газета".

Владелец дачного участка в Башкирии подал иск на своего соседа, который построил баню слишком близко к общему забору. Строение было возведено на расстоянии менее метра от межи участков. Истец заявил, что здание создает опасность его жизни и здоровью. В том числе из-за того, что во время дождя вода стекает с крыши и разрушает грунт.

В итоге сосед потребовал снести двухэтажное сооружение площадью 60 кв. м. Уфимский районный суд отказался выносить решение о сносе бани. Верховный суд Башкирии встал на сторону истца. В свою очередь, ответчик подал апелляцию в Верховный суд РФ и выиграл дело.

В материалах дела говорится, что строительная экспертиза усмотрела несоответствие бани противопожарным нормам. В частности, минимальное расстояние до соседнего строения должно составлять 10 м. В рассматриваемом случае оно оказалось 9,7 м. Кроме того, нарушено минимальное расстояние от бани до границы участка истца: 0,2 м вместо 1 м.

Но суд решил, что действия ответчика не нарушают право собственности истца. Также не установлено, что созданы какие-либо значительные препятствия истцу в пользовании своим участком из-за соседской бани. Требование истца объявлено несоразмерным выявленному экспертизой нарушению.

Фото: golos.kg

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