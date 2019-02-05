"Поверочное рабство" со счетчиками воды хотят отменить﻿

Росстандарт намерен внести законопроект, избавляющий россиян от обязанности проверять правильность работы счетчиков воды, сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства Алексея Абрамова, проверять счетчики воды должны не владельцы жилья, а соответствующие службы. Росстандарт совместно с другими ведомствами готовит соответствующие поправки в российское законодательство.

"Точность показаний должен обеспечивать поставщик. Достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы", — подчеркнул Алексей Абрамов. Новые поправки призваны полностью освободить граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство". То есть обязанность следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.

"Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, — обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании", — пояснил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Фото: msk.kp.ru

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