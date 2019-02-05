Финансово устойчивыми признаны более 70% девелоперских компаний в стране﻿

Более 70% девелоперских проектов по строительству жилья, которые реализуются сейчас в России, финансово устойчивы, пишет газета "Коммерсант". Застройщики в состоянии обслуживать свои обязательства по проектному финансированию. Причем более половины останутся стабильными даже при снижении цен на 10%.

В то же время, больше всего проблемных объектов расположено на Северном Кавказе, в Южном, Уральском, Сибирском округах.

Эксперты убеждены, что после обязательного перехода летом 2019 года компаний на эскроу-счета, себестоимость строительства может вырасти на 20%. Это может привести к тому, что треть застройщиков будет вынуждена покинуть рынок.

Наиболее благополучно складывается ситуация в Дальневосточном федеральном округе. Там 93% изученных проектов имеют низкий риск дефолта. Чуть более 4% — риск среднего уровня. И только около 1% объектов вызывают опасения.

Некоторые аналитики высказывают мнение о том, что в случае снижения средних цен реализации на 10% для всех объектов 55% из них останутся кредитоспособными. Проекты с низким уровнем устойчивости к изменению рыночных условий могут потребовать определенного реструктурирования. А проекты, находящиеся на ранних стадиях, возможно, и вовсе не будут завершены.

Фото: regnum. ru

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