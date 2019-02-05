Новостройки снабдят "цифровыми двойниками"﻿﻿

Минстрой подготовил поправки к Градостроительному кодексу, предусматривающие создание единой информационной среды для взаимодействия строительного бизнеса, управляющих компаний и госорганов, пишет "Коммерсант".
Объекты капстроительства снабдят "цифровыми двойниками" для отслеживания всех этапов их жизненного цикла — от инвестпроекта до сноса. В Минстрое считают, что новая ГИС и принципы информационного регулирования снизят издержки бизнеса и повысят качество управления.
Необходимость в нововведениях возникала в связи с тем, что работа сопоставимой по масштабам ГИС ЖКХ с данными о состоянии всей коммунальной отрасли неоднократно вызывала жалобы бизнеса. Прежде всего, на нестабильную работу, санкции за непредоставление данных при невозможности их загрузить и ограничения в доступе к накопленной государством информации.
Новая система должна обеспечить "бесшовность" обмена информацией и документами между всеми участниками строительной отрасли. В нее предполагается интегрировать существующие ГИС.
Планируется, что она будет распространяться лишь на новые объекты капстроительства. Отмечается, что законопроект является рамочным и создает лишь правовую основу для внедрения системы. А конкретные механизмы интеграции, функции и обязанности участников системы будут определены позднее.
Фото: pages. info.bentley.com
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