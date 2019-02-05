Лидером по вводу жилья среди регионов России стала Московская область

Подмосковье стало лидером по объему введенного жилья в России. Здесь построено 11,7% от всей возведенной в стране жилой недвижимости, сообщает портал Росстата.
Доля Краснодарского края составила 5,8%, Санкт-Петербурга — 5,2%. За ними идут Москва (4,7%), Ленобласть (3,5%), Татарстан (3,2%), Ростовская область (3,1%), Башкортостан (3%). А также Свердловская (2,8%), Самарская (2,4%), Новосибирская (2,3%), Воронежская (2,2%) и Челябинская (2%) области.
В этих регионах России введено чуть больше половины общей площади жилья, построенного в стране. В прошлом году, по данным Росстата, индивидуальными застройщиками введено 232,2 тыс. жилых домов общей площадью 32,5 млн кв. м. Это составило 98,4% к 2017 году. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья в общем по стране составила 43,1%.
Отмечается, что президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы строительства в России до 120 млн кв. м. Порядка 5 млн российских семей ежегодно должны улучшать свои жилищные условия.
Фото: mosreg. ru
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