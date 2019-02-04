Жилищные субсидии будут выдавать на селе семьям с семью и более детьми﻿

Семьям, имеющим семь и более детей, в том числе приёмных, предлагают предоставлять жилищные субсидии, пишет "Парламентская газета". Законодательная новелла внесена на обсуждение парламентариев в Госдуму.
Это коснётся граждан, проживающих в сельской местности не менее 10 лет на момент рождения или усыновления седьмого ребенка. Для стимулирования рождения второго и последующих детей в Российской Федерации уже действует один закон - "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Новым разработанным законопроектом предполагается дальнейшее стимулирование увеличения численности детей в семьях. В том числе и путем усыновления.
В новом законопроекте речь идёт о единовременной субсидии на приобретение, строительство жилья или улучшение жилищных условий. Размер предоставляемого помещения определяется нормой. В большинстве регионов она равна 18 квадратных метров на человека. В итоге общая площадь жилого помещения для одной семьи составит минимум 162 квадратных метров.
Причем стоимость одного квадратного метра жилья не должна быть ниже среднерыночной в регионе проживания.
Фото: molodsemja.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Бесплатную землю получили 24 тыс. многодетных семей Подмосковья
Правительство готовит поправки по ипотеке для многодетных
Ипотечную ставку для многодетных семей понизят до 6%
|Многодетным семьям на Дальнем Востоке предоставят льготную ипотеку под 5%
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский политик Дарья Митина развенчивает мнoжествo нелепых мифoв, кoтoрые запущены в медийнoе прoстранствo с пoдачи США в oтнoшении Венесуэлы.
Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние.
Давайте обратимся к истории любви первого российского императора Великого Петра. В отличие от Рюриковича Иоанна Грозного, Петр из дома семьи Романовых официально женат был всего дважды. От обеих супружниц имел потомство.
Москва опасается, что после вывода контингента из Сирии Вашингтон будет использовать территорию Ирака для своих военных операций. Есть ли у Ирака суверенитет?