Жилищные субсидии будут выдавать на селе семьям с семью и более детьми﻿

Семьям, имеющим семь и более детей, в том числе приёмных, предлагают предоставлять жилищные субсидии, пишет "Парламентская газета". Законодательная новелла внесена на обсуждение парламентариев в Госдуму.

Это коснётся граждан, проживающих в сельской местности не менее 10 лет на момент рождения или усыновления седьмого ребенка. Для стимулирования рождения второго и последующих детей в Российской Федерации уже действует один закон - "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Новым разработанным законопроектом предполагается дальнейшее стимулирование увеличения численности детей в семьях. В том числе и путем усыновления.

В новом законопроекте речь идёт о единовременной субсидии на приобретение, строительство жилья или улучшение жилищных условий. Размер предоставляемого помещения определяется нормой. В большинстве регионов она равна 18 квадратных метров на человека. В итоге общая площадь жилого помещения для одной семьи составит минимум 162 квадратных метров.

Причем стоимость одного квадратного метра жилья не должна быть ниже среднерыночной в регионе проживания.

Фото: molodsemja.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Бесплатную землю получили 24 тыс. многодетных семей Подмосковья

Правительство готовит поправки по ипотеке для многодетных

Ипотечную ставку для многодетных семей понизят до 6%