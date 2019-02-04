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Источник Правда.Ру

Жилищные субсидии будут выдавать на селе семьям с семью и более детьми﻿

Недвижимость

Семьям, имеющим семь и более детей, в том числе приёмных, предлагают предоставлять жилищные субсидии, пишет "Парламентская газета". Законодательная новелла внесена на обсуждение парламентариев в Госдуму.

Жилищные субсидии будут выдавать на селе семьям с семью и более детьми﻿. 398348.jpeg

Это коснётся граждан, проживающих в сельской местности не менее 10 лет на момент рождения или усыновления седьмого ребенка. Для стимулирования рождения второго и последующих детей в Российской Федерации уже действует один закон - "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Новым разработанным законопроектом предполагается дальнейшее стимулирование увеличения численности детей в семьях. В том числе и путем усыновления.

В новом законопроекте речь идёт о единовременной субсидии на приобретение, строительство жилья или улучшение жилищных условий. Размер предоставляемого помещения определяется нормой. В большинстве регионов она равна 18 квадратных метров на человека. В итоге общая площадь жилого помещения для одной семьи составит минимум 162 квадратных метров.

Причем стоимость одного квадратного метра жилья не должна быть ниже среднерыночной в регионе проживания.

Фото: molodsemja.ru

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