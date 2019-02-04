Цены на жилье в престижных районах Лондона начинают падать﻿

Цены на жилье в самых престижных районах Лондона снизились на 4,6% в 2018 году в условиях политического хаоса в Великобритании и находятся на минимальных уровнях с 2013 года, сообщает Интерфакс.

Только за последний квартал прошлого года средняя стоимость жилья в престижных районах, включая Челси, Ислингтон, Кенсингтон и Мэйфэр, снизилась на 1,5%. Эксперты это связывают с обсуждением британским парламентом соглашения об условиях Brexit, достигнутого премьер-министром Терезой Мэй с властями Евросоюза.

Влияние на лондонский рынок элитного жилья оказали последовательные изменения в налогообложении. В итоге налог с продажи самой дорогой недвижимости вырос до 15% ее стоимости.

Этот фактор ослабил спрос на элитную недвижимость Туманного Альбиона. А также привел к сокращению числа сделок на рынке до рекордных минимумов.

По мнению аналитиков, как цены, так и объемы продаж стабильно снижались во втором полугодии 2018 года. Спад является последствием политической неопределенности в последние шесть месяцев.

Цены в районах рядом с центром Лондона, где идет активное возведение новых апартаментов, снизились примерно такими же темпами, как и в фешенебельных районах, и находятся на минимумах за пять лет. В этих локациях сдерживающим фактором для цен является избыток предложения жилья.

Фото: realty.ria.ru

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