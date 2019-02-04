Цены на жилье в престижных районах Лондона начинают падать﻿

Цены на жилье в самых престижных районах Лондона снизились на 4,6% в 2018 году в условиях политического хаоса в Великобритании и находятся на минимальных уровнях с 2013 года, сообщает Интерфакс.
Только за последний квартал прошлого года средняя стоимость жилья в престижных районах, включая Челси, Ислингтон, Кенсингтон и Мэйфэр, снизилась на 1,5%. Эксперты это связывают с обсуждением британским парламентом соглашения об условиях Brexit, достигнутого премьер-министром Терезой Мэй с властями Евросоюза.
Влияние на лондонский рынок элитного жилья оказали последовательные изменения в налогообложении. В итоге налог с продажи самой дорогой недвижимости вырос до 15% ее стоимости.
Этот фактор ослабил спрос на элитную недвижимость Туманного Альбиона. А также привел к сокращению числа сделок на рынке до рекордных минимумов.
По мнению аналитиков, как цены, так и объемы продаж стабильно снижались во втором полугодии 2018 года. Спад является последствием политической неопределенности в последние шесть месяцев.
Цены в районах рядом с центром Лондона, где идет активное возведение новых апартаментов, снизились примерно такими же темпами, как и в фешенебельных районах, и находятся на минимумах за пять лет. В этих локациях сдерживающим фактором для цен является избыток предложения жилья.
Фото: realty.ria.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Жилье в Лондоне упало в цене из-за Brexit
Королеву Великобритании могут вывезти из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit
Робби Уильямс судится с Джимми Пейджем из-за ремонта особняка в Лондоне
Россияне покупают каждый пятый дорогой дом в Лондоне
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский политик Дарья Митина развенчивает мнoжествo нелепых мифoв, кoтoрые запущены в медийнoе прoстранствo с пoдачи США в oтнoшении Венесуэлы.
Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние.
Давайте обратимся к истории любви первого российского императора Великого Петра. В отличие от Рюриковича Иоанна Грозного, Петр из дома семьи Романовых официально женат был всего дважды. От обеих супружниц имел потомство.
Москва опасается, что после вывода контингента из Сирии Вашингтон будет использовать территорию Ирака для своих военных операций. Есть ли у Ирака суверенитет?