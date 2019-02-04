Родственники Башмета чудом спаслись при пожаре в доме на Никитском бульваре

На пожаре в Москве в доме на Никитском бульваре погибли 7 человек, информирует портал "Губерния Daily". В числе погибших 4-летний ребенок.

Сообщается, что пожар начался в квартире дочери дочь альтиста и дирижера Юрия Башмета. К счастью, семья не пострадала. Ксения Башмет вышла из ванной и увидела, как по одной из стен ползет огонь. С ней дома были подруга и сын. Все спаслись.

Эта квартира была приобретена семьей Башмета 3 года назад. До этого владельцем был американец по имени Джефри, который основательно перепланировал бывшую восьмикомнатную квартиру.

Стало известно, что американец снес все перегородки, оставив лишь зону туалета и стояки в ванной комнате и отгородил огромную спальню.

В итоге в квартирах пошли трещины. Помимо этого, американец в качестве верхних перекрытий оставил всего лишь четыре деревянные балки и настил. Таким образом образовались щели и пустоты. Воздушная тяга впоследствии имела роковое значения для пожара. В квартире №48 (это коммуналка), расположенной над жилищем Ксении Башмет, жильцы задохнулись от угарного газа.

Сообщается, что сам дом был в относительно хорошем состоянии. В 2013 здесь прошел капитальный ремонт, поменяли все щитки и кабели.

В этом "звездном" доме проживают актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская, художник Никас Сафронов.

Фото: kp. ru

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