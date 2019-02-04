Проблему обманутых дольщиков в Крыму будут решать ФСБ и прокуратура

Власти Крыма организовали рабочую группу для решения проблем дольщиков с участием сотрудников ФСБ, прокуратуры, СК и МВД, сообщил портал правительства региона.

Глава республики Сергей Аксенов провел совещание по проблемам долевого строительства. Для урегулирования вопросов застройки в Ялте и Алуште в конце прошлого года была создана рабочая группа. Ее возглавил вице-премьер Евгений Кабанов.

Отмечается, что в Ялте и Алуште находятся 42 проблемных дома. Еще несколько в Евпатории, Судаке и в Феодосии. Всего от действий недобросовестных застройщиков пострадали 1,5 тысячи крымчан. Сергей Аксенов заявил, что виновные будут наказаны. Он лично будет держать этот вопрос на контроле.

На данный момент у застройщиков есть шанс восстановить права обманутых дольщиков. Аксенов пообещал, что власти не бросят пострадавших граждан.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость усовершенствования законодательства в области долевого строительства, чтобы избежать подобных ситуаций.

Фото: crimearf.info

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