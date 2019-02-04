Патриаршие пруды лидируют по числу новых ресторанных концепций в Москве﻿

В 2018 году больше всего ресторанов и кафе с новыми концепциями в столичном мегаполисе открылось в районе Патриарших прудов, сообщает РБК. Здесь появилось десять новых заведений общепита (16% от всех открывшихся в Москве).
На втором месте Пятницкая улица (13%). Здесь начали работать восемь ресторанов и кафе с новыми концепциями.
Почетное третье место в рейтинге занимает Садовое кольцо. На четвертом месте стоит Арбат. В этой локации добавилось по семь заведений (по 11%). Эксперты отмечают, что больше половины (55%) заведений общепита, открывшихся на основных улицах Москвы в прошлом году, появились на рынке впервые. Причем большинство из этих кафе (77%) запущены известными ресторанными холдингами и компаниями.
Наиболее популярной улицей у операторов заведений общепита в границах Садового кольца стал Камергерский переулок. В этом месте 85% всех торговых площадей приходится на кафе и рестораны.
Фото: msk.kp.ru
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