Рекордно дорогой пентхаус продается в районе "золотой мили" в Москве﻿

Самая дорогая квартира в России находится в районе "золотой мили" в Москве и продается за 1,043 млрд рублей, сообщает портал "Мир квартир". Это в 83 раза больше стоимости средней московской квартиры.
Рекордно дорогим жильем оказался шестикомнатный пентхаус площадью 660 кв.м. Он расположен расположенном в жилом комплексе Crystal House в Коробейниковом переулке. Недвижимость продается без отделки и имеет свободную планировку. Здесь можно разместить кухню, столовую, гостиную, пять спален, пять санузлов, гардеробные комнаты, постирочную и комнату для прислуги.
Одна из особенностей квартиры — двухуровневая терраса площадью 143 кв.м. На ней предусмотрена возможность оборудовать бассейн. В стоимость объекта также включено шесть машино-мест в подземном паркинге. Для сравнения, средняя квартира в Москве сегодня стоит около 12,5 млн руб. Это в 83 раза меньше, чем обозначенная цена упомянутого столичного пентхауса.
Есть, правда, один нюанс — большое количество шестерок, что может напугать суеверных людей. Дело в том, что 6-комнатная квартира площадью 660 кв. метров находится на 6-м этаже 6-этажного дома.
Фото: mirkvartir. ru
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