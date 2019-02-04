Коттедж в Подмосковье можно арендовать за 30 тысяч в месяц

Минимальное предложение загородного арендного жилья в Московской области в начале 2019 года составляет 30 тыс руб в месяц, говорится в исследовании компании "Миэль-Аренда". За эти деньги можно снять на длительный срок деревянный дом общей площадью 85 кв. м. в 42 км от МКАД на Пятницком шоссе.

Второе место в рейтинге самых бюджетных предложений загородной аренды занимает дом общей площадью 53 кв. м в 2,5 км от МКАД по Каширскому шоссе. Стоимость аренды составляет 33 тысячи рублей в месяц.

На почетном третьем месте в рейтинге самых недорогих предложений подмосковного рынка стоит коттедж по цене 35 тыс. рублей в месяц. Столько стоит аренда кирпичного дома площадью порядка 85 кв. м, в 15 км от МКАД по Рязанскому шоссе.

Для сравнения, в элитном сегменте самый дорогой вариант оценивается в 1 млн 200 тысяч рублей в месяц. Это дом на участке 15 соток площадью 550 кв. м в 9 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Коттедж оборудован техникой класса люкс, собственным спа-комплексом и предлагается на длительный срок.

Фото: eventnn.ru

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