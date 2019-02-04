Московская "вторичка" подорожала до максимума 1991 года﻿

По итогам января средний чек квадратного метра на московском рынке вторичного жилья, без учета присоединенных территорий, составил 206,3 тыс. рублей за кв.м., сообщает Интерфакс-Недвижимость.

Это максимальное значение за все время существования рынка жилья в стране с 1991 года.

До сих пор пиковой являлась отметка 200,2 тыс. рублей за кв.м. Это значение было достигнуто в Москве в апреле 2015 года. Аналитики объясняют рекордно высокую цену минимальным с 2006 года предложением - всего 18 852 лотов.

По мнению экспертов, ценовой максимум в настоящее время отнюдь не является следствием решительных действий покупателей. Это, скорее, говорит о крайне высоких ценовых ожиданиях продавцов и избытке в экспозиции наиболее дорогостоящих квартир.

В наступившем году заметного удешевления столичных квартир не ожидается. Прогнозы сводятся к тому, что спрос на московскую "вторичку" сократится в среднем на 15% относительно 2018-го.

Фото: metragi.ru

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