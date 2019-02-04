Льготы по налогу на имущество в Москве планируют продлить еще на 4 года﻿

Размер пониженной ставки по налогу на имущество, исчисляемой от кадастровой стоимости, может быть продлен до 2023 года, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".

В Москве с 2019 года, как и в более полусотни регионов России, завершился постепенный переход на расчет налога на имущество по ставке 2% от кадастровой стоимости. Прежде ставка росла от 0,9% в 2014 году до 1,5% в 2018 году.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, имеет смысл продлить переходный период еще на четыре года. При этом предлагается установить ставку 1,7% на 2019-2020 годы и ставку 1,9% на 2021-2022 годы с выходом на 2% в 2023 году.

Вступление в силу ставки 2% в 2019 году не привело бы к росту налоговой нагрузки на коммерческую недвижимость столичного мегаполиса.

Во-первых, с 2019 года на федеральном уровне освободили от налога все движимое имущество. Во-вторых, кадастровая стоимость коммерческой недвижимости в 2019 году практически не изменилась, а для 30% таких объектов даже снизилась в среднем на 22%.

"Тем не менее столичное правительство готово поддержать предпринимателей, оставив эти средства в городской экономике и стимулируя развитие бизнеса. В предложенном сценарии это почти 38 млрд рублей за пять лет", — подчеркнул заммэра.

Сообщается, что московские власти в ближайшее время определятся с размером пониженной ставки налога до 2023 года.

Фото: bizneszakon.ru

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