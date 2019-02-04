Жители Москвы смогут оплатить услуги ЖКХ по QR-коду

С февраля на единый платежный документ (ЕПД) будут наносить двухмерный штрих-код или QR-код, сообщает ТАСС. Это позволит проще и быстрее оплачивать "коммуналку" через мобильные приложения.

Отмечается, что пользователям не придется вводить данные вручную. Отныне им достаточно будет отсканировать QR-код с помощью своего смартфона. Затем все реквизиты заполнятся автоматически.

Москвичам останется только перепроверить данные и подтвердить операцию.

Также оплатить коммунальные услуги можно будет в терминалах с функцией сканирования QR-кода. Или в режиме онлайн на сайте mos. ru. Помимо этого будет доступна оплата в отделениях банков и "Почты России".

Сообщается, что проект реализован при участии департамента информационных технологий города Москвы.

Квитанции ЕПД москвичи получают до 15-го числа каждого месяца. В платежном документе содержатся счета за газ (если у собственника не установлен счетчик), водоснабжение, отопление, капитальный ремонт, телеантенну и радиоточку. Услуга рассчитывается через центры "Мои документы".

Фото: spytnik.by

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