Аренда столичного жилья в январе подешевела

Первый месяц года закончился для рынка арендной недвижимости снижением заявленных ставок как в Москве, так и в крупных региональных центрах, пишет "Коммерсант".

Тем не менее, по мнению аналитиков, цены могут скорректироваться уже через два-три месяца, когда на рынок начнут влиять увеличившиеся ипотечные ставки. По прогнозам, ждать резкого роста не стоит. Доходы арендаторов продолжают снижаться, и они могут не справиться с позитивной динамикой.

В настоящее время средняя стоимость аренды квартир в столичном мегаполисе в январе немного снизилась. Так, двухкомнатные квартиры в городе подешевели в среднем на 1,4%, до 47,5 тыс. руб. в месяц. Более ликвидные однокомнатные квартиры в цене практически не изменились. Они прибавили к ставкам декабря прошлого года 0,2%. Сейчас такие предложения обходятся арендаторам в среднем в 35 тыс. руб. в месяц.

Если брать по округам, то за год значительно подорожала аренда квартир в ЦАО. Они стали стоить в среднем на 21% дороже. В Западном округе рост цен составил только 5%. Единственными подешевевшими частями города стали северо-запад и восток столицы. Здесь цены на квартиры здесь уменьшились на 1%.

На ЦАО сейчас приходятся 28% сделок аренды жилья, еще 12% генерирует ЮАО, 11% — ЮЗАО, по 9% приходятся на ЗАО, СВАО, ВАО и ЮВАО, 7% и 6% — на САО и СЗАО соответственно. Общий объем предложения за год вырос на 52%, до 47,6 тыс. лотов.

Фото: excelland. com

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