Законы Британии побудили россиян скупать элитное жилье в Москве﻿﻿

За последний год в российской столице была продана 1 тыс. объектов элитной недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на исследование американского делового издания Bloomberg.
Благодаря британским законам, направленным на борьбу с отмыванием денег, в Москве вырос спрос на элитное жилье. Состоятельные россияне всегда были были одними из основных иностранных покупателей высокобюджетного жилья в Лондоне.
Министерство внутренних дел Великобритании стало вести работу по выявлению активов российских граждан, происхождение состояний которых, по их данным, неизвестно. Это вынуждает многих отказаться от покупки недвижимости на рынке Великобритании. И в частности в столице Туманного Альбиона. Как отмечает издание, богатые россияне продают квартиры в лондонском районе Челси, чтобы приобрести элитное жилье в Москве.
Несмотря на то, что экономика России в 2018 году испытывала трудности из-за санкций, в ее столице была реализована 1 тыс. объектов элитной недвижимости. В 2017-м продано 790 единиц высокобюджетного жилья. Как иронизирует Bloomberg, русским агентствам элитной недвижимости стоило бы написать письмо благодарности в Министерство внутренних дел Великобритании.
Фото: elite.obmen.ru
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