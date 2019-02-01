Дом Ельцина в Свердловской области после пожара разберут на дрова﻿

Хозяева дома в селе Басмановское Свердловской области, в котором родился первый президент России Борис Ельцин, предложили местным жителям разобрать его на дрова, сообщает ТАСС.

В управе села Басмановское сообщили, что хозяева дома прислали письмо. Они написали, что дом им не нужен, и после пожара восстанавливать его не будут.

Дом серьезно пострадал от пожара 26 января 2018 года, незадолго до дня рождения Ельцина, которое приходится на 1 февраля. Возгорание, предположительно, возникло из-за неисправной печи, которую оставили без присмотра.

Во время пожара хозяева находились в другом городе. Дом они оставили на попечение соседу. А тот постоянно топил там печь. Мужчина заметил дым, когда рано утром зашел проверить здание. По его словам, он сразу же позвонил пожарным. Но ко времени их приезда дом уже сильно выгорел. Помимо этого, там взорвался баллон газа.

Одноэтажный деревянный дом располагается по улице Мичурина, 2. Им владеет дочь уральского поэта Юрия Казарина.

Фото: vistanews

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