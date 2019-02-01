Дворец царского времени на юге Крыма продается за миллиард

Знаменитый Дворец "Мурад-Авур" на Южном берегу Крыма, построенный в начале прошлого века, выставлен на продажу за 1,1 млрд рублей. Об этом сообщает Крыминформ. Старинное имение было построено в 1908–1911 годах.
Отмечается, что автор проекта — знаменитый Николай Краснов. Архитектор высочайшего двора одновременно с постройкой этого здания возводил белый Ливадийский дворец для императора Николая II. Само имение находится в парке "Чаир".
Сообщается, что доступ в остальную часть парка ограничен. Это обеспечивает тишину, покой и безопасность владельца имения.
Общая площадь земельного участка составляет около одного гектара. Земля находится в собственности с 2017 года. Уникальные исторические интерьеры, художественная лепка, резьба по мрамору и дереву были тщательно и качественно восстановлены реставраторами из Санкт-Петербурга.
Имение "Мурад-Авур" ("исполнение желаний") в Мисхоре было построено для русского генерала Николая Комстадиуса. В 1921 году здание было национализировано. На его базе открылся санаторий "Марат". Сейчас дом находится в частной собственности. По данным государственного комитета по охране культурного наследия Крыма, "Мурад-Авур" не стоит на учете. То есть не является объектом культурного наследия.
Фото: crimeaz.ru
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