Инвесторам расселения аварийного жилья вернут 25% затрат﻿

Минстрой решил предоставить компенсацию инвесторам, чтобы расселить 12 млн кв. м аварийного жилья до 2026 года, сообщает ТАСС. Застройщикам предложат возврат 25% вложений в расселение домов, а жителям — ипотеку на льготных условиях.
Минстрой предлагает в третьем квартале 2019 года ввести новые механизмы расселения аварийного жилья в России. По планам министерства, это должно привлечь в эту сферу дополнительных инвесторов.
Законодательная новелла размещена на портале нормативных правовых актов. Согласно поручению президента России Владимира Путина новые механизмы переселения должны заработать до 20 июля. Расселение аварийного жилья является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".
Ожидается, что к концу 2025 года будет расселено почти 12 млн кв. м жилья. В настоящее время в аварийных домах проживает 664,2 тыс. человек. Проект распространяется на все российские регионы, кроме столицы, где уже действует масштабная программа реновации.
Сообщается, что на реализацию федерального проекта планируется направить 500 млрд рублей. Из них 432 млрд рублей — средства федерального бюджета, 68 млрд — из бюджета регионов.
Фото: gorod342. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Аварийный дом: порядок и очередность расселения
Расселять аварийное жилье будут по-новому - Минстрой
Аварийные квартиры в Санкт-Петербурге растут в спросе
|Жильцам аварийных домов дадут дополнительные гарантии при сносе
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Борьба за Николаса Мадуро и его режим - это борьба не за лидера и его политику, а за международное право. И ее исход будет зависеть от компании "Роснефть".
Италия понизила пенсионный возраст с 67 до 62 лет для мужчин и 58 - для женщин. И это при дефицитном бюджете. Почему же в России при профицитном - его повышают?
4 января 2013 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев.
Как будут развиваться отношения России и Сербии после визита Владимира Путина в Белград, "Правде.Ру" рассказала руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова.