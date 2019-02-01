Инвесторам расселения аварийного жилья вернут 25% затрат﻿

Минстрой решил предоставить компенсацию инвесторам, чтобы расселить 12 млн кв. м аварийного жилья до 2026 года, сообщает ТАСС. Застройщикам предложат возврат 25% вложений в расселение домов, а жителям — ипотеку на льготных условиях.

Минстрой предлагает в третьем квартале 2019 года ввести новые механизмы расселения аварийного жилья в России. По планам министерства, это должно привлечь в эту сферу дополнительных инвесторов.

Законодательная новелла размещена на портале нормативных правовых актов. Согласно поручению президента России Владимира Путина новые механизмы переселения должны заработать до 20 июля. Расселение аварийного жилья является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ожидается, что к концу 2025 года будет расселено почти 12 млн кв. м жилья. В настоящее время в аварийных домах проживает 664,2 тыс. человек. Проект распространяется на все российские регионы, кроме столицы, где уже действует масштабная программа реновации.

Сообщается, что на реализацию федерального проекта планируется направить 500 млрд рублей. Из них 432 млрд рублей — средства федерального бюджета, 68 млрд — из бюджета регионов.

Фото: gorod342. ru

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