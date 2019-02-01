Центральный округ Москвы лидирует по количеству вторичных квартир в продаже

Наибольшее количество вторичных квартир, выставленных на продажу расположено в Центральном районе столицы (16,7%), сообщает РБК. Второе место по объему предложения вторичного жилья занимает Западный округ Москвы (14,8%).

Замыкает тройку лидеров Юго-Восточный округ с 13,6% от всей московской "вторички". Как отмечают эксперты, за последние три года, с января 2016-го по декабрь 2018 года, рейтинг столичных округов по объему предложения вторичного жилья значительно изменился.

В январе 2016 года лидировал Западный округ. На него приходилось 14,1% всех объявлений о продаже жилья в столичном мегаполисе.

На втором месте находился Центральный округ 13,3%,. На третьем — Южный округ Москвы.

На недвижимость в ЮАО приходилось 12,3% от общего количества предложений. География новой застройки и выход "новой вторички" на продажу в значительной степени повлияли на изменение объемов предложения на вторичном рынке Москвы. Также большое влияние оказали планы по сносу жилья в рамках программы реновации. В итоге в конце 2018 года в Москве количество вторичных квартир, выставленных на продажу, уменьшилось почти на треть.

Фото: realty. irk.ru

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