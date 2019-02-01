Минстрой разрешит продавать новостройки по старым правилам — но не всем﻿

Строительная готовность и доля привлечённых средств граждан станут основными критериями для проектов, которым будет разрешено работать по старым правилам долевого законодательства, без обязательных расчетов с покупателями с 1 июля 2019 года через эскроу-счета, информирует РИА Новости.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, основным критерием станет строительная готовность, которая будет складываться из физической готовности. А также из объема затрат, которые уже понесли застройщики и, вероятнее всего, никогда не смогут обосновать перед банком как инвестиционную себестоимость.

Чиновник отметил, что он пока не готов назвать конкретный процент строительной готовности для проектов, которым позволят работать по старым правилам.

"В течение месяца мы выпустим постановление, которое позволит не обрушить рынок", — подчеркнут замминистра.

При этом Стасишин призвал застройщиков не ждать, что обязательное введение эскроу-счетов будет отложено.

Сообщается, что Минстрой готовит программу, по которой застройщикам, которые не смогут получить проектное финансирование банков, позволят получить деньги для завершения их проектов в виде небанковского продукта на возвратной основе.

Фото: nedelya40.ru

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