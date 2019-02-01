Продавцы картошки обокрали квартиру психиатра "Битвы экстрасенсов"﻿

Продавцы картошки, которые обходили квартиры жителей Москвы на севере столицы с навязчивым предложением приобрести у них овощи, оказались ворами, пишет "Российская газета".
Жертвой мошенников стала квартира известного психолога-криминалиста Михаила Виноградова. Он стал известен после своего участия в качестве эксперта в популярной телевизионной передаче "Битва экстрасенсов".
В правоохранительных органах сообщили, что в полицию днем 30 января обратился 38-летний сын психиатра. Он сообщил, что в дверь отцовской квартиры в доме в районе Аэропорт позвонили двое неизвестных. Они предложили купить у них картофель. Мужчина согласился и пустил их в квартиру. Один из незнакомцев попросил попить воды. Тогда заявитель пошел с ним на кухню. Видимо, в этот момент второй мужчина зашел в спальню и украл из шкафа 990 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас устанавливаются личности преступников. А также проверяются камеры видеонаблюдения. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по розыску злоумышленников.
Напомним, что Михаил Виноградов является создателем и главой Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях. Он инициатор организации и руководителем некоммерческого партнерства "Лига экстрасенсов РФ". С 2007 года выступал экспертом на телешоу "Битва экстрасенсов".
Фото: dom24.xuz
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