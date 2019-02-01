Новые нормы регистрации недвижимости через нотариусов введены с 1 февраля﻿

С 1 февраля 2019 года для нотариусов вступила в силу новая норма по ведению сделок с недвижимостью. Теперь после проведения сделки нотариусы должны отправить в режиме онлайн документы на регистрацию в Росреестр. Такая услуга для граждан будет бесплатной, пишет "Российская газета".

Законодательная новелла, по замыслу авторов поправок, позволит гражданам, обращающимся за нотариальным удостоверением, сэкономить время и деньги на регистрацию сделок с квартирами, а также землей и дачами.

Помимо этого нотариусы должны бесплатно подавать документы в Росреестр в случае выдачи свидетельства о праве на наследство. Соответствующее электронное заявление в кадастровую палату они обязаны отправить до конца того же рабочего дня. В случае, если подача в режиме онлайн невозможна, то нотариус должен самостоятельно подать документы на бумажном носителе в течение двух дней.

До настоящего времени граждане после регистрации должны были самостоятельно обращаться в Росреестр или МФЦ для регистрации сделки с недвижимость. Или заказывать услуги посредников.

Напомним, что в прошлом году вступила в силу норма, по которой граждане обязаны регистрировать ипотечные договора, связанные с покупкой долевой собственности только через нотариуса.

Фото: domofond.ru

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