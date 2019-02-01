Жилье в Новой Москве покупают в основном клерки и менеджеры среднего звена﻿

Среди покупателей жилья в новостройках на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы преобладают квалифицированные специалисты, руководители и менеджеры среднего звена, а также госслужащие, говорится в исследовании РБК.
Доля покупателей этих категорий превысила 60%. Такие данные приводит столичный Департамент развития новых территорий. За последние 6 лет население Троицкого и Новомосковского округов увеличилось на 40%.
В настоящее время в Новой Москве зарегистрировано около 360 тыс. человек. Однако по факту там насчитывается не меньше полумиллиона жителей. По мнению аналитиков, растущая популярность Новой Москвы подтверждается высоким спросом на жилье. В первой половине 2018 года темпы продаж в новостройках ТиНАО более чем в два раза превысили показатели Старой Москвы. За полгода там было продано более 11 тыс. квартир.
По данным департамента, по итогам 2018 года, спрос на жилье на первичном рынке вырос почти на треть. По статистике, доля молодых квалифицированных специалистов, руководителей среднего звена, менеджеров и госслужащих составляет порядка 55%. Остальными покупателями являются люди пенсионного возраста (5%), студенты (15%), военнослужащие (5%) и служащие (20%).
Эксперты отмечают, что одна из самых распространенных причин переезда в Новую Москву — возможность поселиться в новом доме, в квартире большей площади и с лучшей планировкой.
Фото: iz.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Новая Москва или Подмосковье: где лучше покупать квартиру
Новая Москва поставила рекорд по вводу жилья
|Новая Москва получила за шесть лет 50 соцобъектов
|Новая Москва опережает "старую" по предложению квартир с отделкой
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Борьба за Николаса Мадуро и его режим - это борьба не за лидера и его политику, а за международное право. И ее исход будет зависеть от компании "Роснефть".
Италия понизила пенсионный возраст с 67 до 62 лет для мужчин и 58 - для женщин. И это при дефицитном бюджете. Почему же в России при профицитном - его повышают?
4 января 2013 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев.
За два месяца до президентских выборов на Украине 31 марта прогноз по ним для "Правды.Ру" дал директор Украинского института анализа и менеджмента политики.