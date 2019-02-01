Жилье в Новой Москве покупают в основном клерки и менеджеры среднего звена﻿

Среди покупателей жилья в новостройках на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы преобладают квалифицированные специалисты, руководители и менеджеры среднего звена, а также госслужащие, говорится в исследовании РБК.

Доля покупателей этих категорий превысила 60%. Такие данные приводит столичный Департамент развития новых территорий. За последние 6 лет население Троицкого и Новомосковского округов увеличилось на 40%.

В настоящее время в Новой Москве зарегистрировано около 360 тыс. человек. Однако по факту там насчитывается не меньше полумиллиона жителей. По мнению аналитиков, растущая популярность Новой Москвы подтверждается высоким спросом на жилье. В первой половине 2018 года темпы продаж в новостройках ТиНАО более чем в два раза превысили показатели Старой Москвы. За полгода там было продано более 11 тыс. квартир.

По данным департамента, по итогам 2018 года, спрос на жилье на первичном рынке вырос почти на треть. По статистике, доля молодых квалифицированных специалистов, руководителей среднего звена, менеджеров и госслужащих составляет порядка 55%. Остальными покупателями являются люди пенсионного возраста (5%), студенты (15%), военнослужащие (5%) и служащие (20%).

Эксперты отмечают, что одна из самых распространенных причин переезда в Новую Москву — возможность поселиться в новом доме, в квартире большей площади и с лучшей планировкой.

Фото: iz.ru

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