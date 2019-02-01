Квартиру за миллиард нашли у главы "Газпрома" Алексея Миллера﻿

Глава "Газпрома" Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 квадратных метра и стоимостью не менее миллиарда рублей, сообщает Лента.ру.

Авторы статьи ссылаются на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Согласно ей, квартира Миллера расположена в в Северной столице в доме по адресу: Мытнинская набережная, дом 5.

Столь просторные по площади апартаменты получились путем объединения шести квартир на этаже. В результате строительных работ в несущих стенах были проделаны дверные проемы. Жилая площадь помещения — 874,2 квадратного метра. Совокупная площадь террасы, лоджии и балконов составляет 81,6 квадратного метра.

С лоджии квартиры главы "Газпрома" открывается вид на один из самых известных петербургских ресторанов — "Летучий голландец" (большой деревянный парусник), и Петропавловскую крепость.

Помимо этого, в этом же здании находится еще одна квартира — площадью 186,4 квадратных метра, также принадлежащая главе "Газпрома", отмечает портал.

Фото: fedpress.ru

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