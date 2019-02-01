Звезда Голливуда Чарли Шин вынужден продать свой особняк для вечеринок со скидкой $1,5 млн

Голливудский актер Чарли Шин продает свой холостяцкий особняк в городе Беверли-Хиллс округа Лос-Анджелес с большой скидкой, сообщает РБК. Дом, где проводились вечеринки с участием огромного количества красивых женщин и с употреблением больших объемов алкоголя, звезда оценила сначала в 10 млн долларов. Но актер так и не нашел покупателя и решил снизить цену на весьма существенную сумму.
Сообщается, что двухэтажный особняк площадью 9 тыс. кв. футов (836 кв. м) построен в средиземноморском стиле. Здесь есть тайный бар из красного дерева, спа-центр, беседка с 80-дюймовым телевизором и зона барбекю с уютной садовой мебелью, а также два бассейна.
В особняке семь ванных комнат и пять спален, кухня, просторная гостиная, рабочий кабинет и тренажерный зал.
Напомним, что это не первый голливудский домовладелец, который предлагает недвижимость с большим дисконтом. Так, недавно Леонардо Ди Каприо продал свою виллу у озера в Лос-Анджелесе со скидкой 150 тыс. долларов.
Фото: shnuagi.net
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