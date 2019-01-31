Закон о "резиновых" квартирах и микродолях могут принять уже весной﻿

Законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продажи микродолей с учётом замечаний может быть принят в рамках работы весенней сессии Госдумы, информирует РИА Недвижимость.

По словам главы комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, Минюст, который раньше был главным противником, поддержал законодательную новеллу. "Поэтому прогноз хороший, в эту сессию мы постараемся принять полностью", — отметила Хованская.

Законодательные поправки, ограничивающие регистрацию в квартирах третьих лиц и продажи микродолей, были разработаны Галиной Хованской совместно с главой комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павлом Крашенинниковым.

Новый законопроект направлен на предотвращение злоупотреблений собственниками путём совершения сделок, ведущих к возникновению общей долевой собственности на жилую недвижимость. В данном случае речь идёт о случаях, касающихся сделок с незначительным размером долей. Это не позволяет использовать жилое помещение для проживания.

Законопроект запрещает регистрацию в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы жилой площади. Правда, за исключением членов семьи собственника. Помимо этого, будет запрещено делить жилплощадь на микродоли. За исключением случаев, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации либо при наследовании жилого помещения.

Фото: ugra-news.ru

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