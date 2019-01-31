Помещения санатория в Гурзуфе выставлены на продажу с аукциона

Власти Крыма выставили на продажу недвижимое имущество рекреационного комплекса Nautilus в Гурзуфе (Ялта) на общую сумму 66 млн рублей.
Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на продажу недвижимое имущество рекреационного комплекса Nautilus в Гурзуфе (Ялта) на общую сумму 66 млн рублей, сообщает Крыминформ.
На аукцион выставлены жилые помещения общей площадью от 77,5 кв. м до 173 кв. м. Минимальная стоимость одного из лотов составляет 3,8 млн рублей. Максимальная — почти 9,7 млн рублей.
Сообщается, что прием заявок на участие в аукционе продлится до 15 апреля 2019 года. Торги пройдут 18 апреля в 14.00.
Напомним, что минувшим ноябрем распорядительная дирекция имущества Республики Крым продала с аукциона санаторий "Ливадия" за 509,6 млн рублей при начальной стоимости в 396,59 млн рублей. Победителем торгов стала компания "Курорт Ливадия" бизнесмена Константина Малофеева. Общая площадь капитальных строений составляет свыше 15,631 тыс. кв.м.
Фото: stroy-krim.org
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Крымские власти продали санаторий "Ливадия"
Проданный кардиологический санаторий "Ливадия" в Крыму сохранит свой профиль
В Крыму национализирован санаторий олигарха и разжалованного губернатора Сергея Таруты
|Американцам в Крыму срочно искали другой санаторий
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Почему японцы не хотят признать неизбежное и откажутся ли в обозримом будущем от притязания на российские острова? Япония до сих пор так и не признала свои военные преступления и не раскаялась в них. Об этом в видеоэфире "Правды.Ру" рассказывал историк и дипломат Николай Платошкин.