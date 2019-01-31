Помещения санатория в Гурзуфе выставлены на продажу с аукциона

Власти Крыма выставили на продажу недвижимое имущество рекреационного комплекса Nautilus в Гурзуфе (Ялта) на общую сумму 66 млн рублей.

Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на продажу недвижимое имущество рекреационного комплекса Nautilus в Гурзуфе (Ялта) на общую сумму 66 млн рублей, сообщает Крыминформ.

На аукцион выставлены жилые помещения общей площадью от 77,5 кв. м до 173 кв. м. Минимальная стоимость одного из лотов составляет 3,8 млн рублей. Максимальная — почти 9,7 млн рублей.

Сообщается, что прием заявок на участие в аукционе продлится до 15 апреля 2019 года. Торги пройдут 18 апреля в 14.00.

Напомним, что минувшим ноябрем распорядительная дирекция имущества Республики Крым продала с аукциона санаторий "Ливадия" за 509,6 млн рублей при начальной стоимости в 396,59 млн рублей. Победителем торгов стала компания "Курорт Ливадия" бизнесмена Константина Малофеева. Общая площадь капитальных строений составляет свыше 15,631 тыс. кв.м.

Фото: stroy-krim.org

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