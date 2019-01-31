Казань стала лидером по росту цен на вторичное жилье среди городов-миллионников﻿

Во всех российских городах-миллионниках по итогам 2018 года отмечено удорожание вторичного жилья, сообщает РБК. В лидерах по росту цен оказались Казань, где квартиры на "вторичке" прибавили в цене 12,7%, Новосибирск, где жилье подорожало на 8,6%, и Уфа, показавшая рост в 7,3%.

Средний чек "квадрата" на вторичном рынке в Казани по итогам года составляет 73,9 тыс. руб., в Новосибирске — 61,2 тыс. руб., в Уфе — 66,2 тыс. руб. Максимальный рост цен наблюдался и в нескольких городах, не являющихся миллионниками. Но все они входят в состав Дальневосточного федерального округа. Наивысший показатель — у Хабаровска, где цены на жилье выросли на 17,7%. На 14,9% подорожали квартиры в Находке.

Значительные показатели также у городов Артем (12,5%), Комсомольск-на-Амуре (12,4%) и Владивосток (10,7%). Почти нулевая ценовая динамика в 2018 году наблюдалась в трех городах с миллионным населением. Вторичное жилье в Ростове-на-Дону подорожало всего на 0,8%, в Челябинске — на 0,6% и в Краснодаре — на 0,5%.

Если сравнивать с рынком новостроек, что самый заметный рост цен среди городов России показал в 2018 году Сочи. Цена квадратного метра в курортном городе выросла на 24%, до 108,8 тыс. руб. Около 20% прибавили в цене новостройки в подмосковных Люберцах, на 15% подорожало новое жилье в крымском курортном городе Алушта.

Фото: bbc. com

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