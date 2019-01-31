Казань стала лидером по росту цен на вторичное жилье среди городов-миллионников﻿

Во всех российских городах-миллионниках по итогам 2018 года отмечено удорожание вторичного жилья, сообщает РБК. В лидерах по росту цен оказались Казань, где квартиры на "вторичке" прибавили в цене 12,7%, Новосибирск, где жилье подорожало на 8,6%, и Уфа, показавшая рост в 7,3%.
Средний чек "квадрата" на вторичном рынке в Казани по итогам года составляет 73,9 тыс. руб., в Новосибирске — 61,2 тыс. руб., в Уфе — 66,2 тыс. руб. Максимальный рост цен наблюдался и в нескольких городах, не являющихся миллионниками. Но все они входят в состав Дальневосточного федерального округа. Наивысший показатель — у Хабаровска, где цены на жилье выросли на 17,7%. На 14,9% подорожали квартиры в Находке.
Значительные показатели также у городов Артем (12,5%), Комсомольск-на-Амуре (12,4%) и Владивосток (10,7%). Почти нулевая ценовая динамика в 2018 году наблюдалась в трех городах с миллионным населением. Вторичное жилье в Ростове-на-Дону подорожало всего на 0,8%, в Челябинске — на 0,6% и в Краснодаре — на 0,5%.
Если сравнивать с рынком новостроек, что самый заметный рост цен среди городов России показал в 2018 году Сочи. Цена квадратного метра в курортном городе выросла на 24%, до 108,8 тыс. руб. Около 20% прибавили в цене новостройки в подмосковных Люберцах, на 15% подорожало новое жилье в крымском курортном городе Алушта.
Фото: bbc. com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Казань останется без питьевой воды. Но не сейчас
Поезда магистрали Москва-Казань смогут отправляться от "площади трех вокзалов"
Питер, Казань и Грозный вошли в список самых культурных городов России
|Почему Москву, Питер и Казань назвали лучшими городами России
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Почему японцы не хотят признать неизбежное и откажутся ли в обозримом будущем от притязания на российские острова? Япония до сих пор так и не признала свои военные преступления и не раскаялась в них. Об этом в видеоэфире "Правды.Ру" рассказывал историк и дипломат Николай Платошкин.