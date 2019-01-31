Хостелы и мини-гостиницы запретят открывать в жилых домах

Закон о запрете размещения хостелов в жилых домах может быть принят в весеннюю сессию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление депутата ГД Галины Хованской.

По словам парламентария, уже согласованы поправки, которые были предложены правительством. У них было очень много замечаний.

Галина Хованская отметила, что комитет намерен со следующей недели начать продвижение этого законопроекта.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации. Причем в части запрета использования жилых помещений в качестве гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставления в них гостиничных услуг. Закон был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по ЖКХ Галиной Хованской и ее заместителем Еленой Николаевой.

Федеральное агентство по туризму предложило доработать эту законодательную новеллу.

В октябре 2018 года сообщалось, что кабинет министров подготовил отрицательный отзыв на законопроект.

Сообщается, что закон дополняет Жилищный кодекс положением, который запрещает оказывать в жилых помещениях гостиничные услуги и иные услуги размещения.

По мнению парламентариев, это нарушает права других жителей, проживающих в смежных с хостелами жилых помещениях дома.

Фото: titgorod.ru

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