Сделки со складами в Московском регионе достигли исторического рекорда

В 2018 году общий объем сделок со складами в Московском регионе достиг 1,8 млн кв. м, что стало абсолютным историческим рекордом, сообщает РБК.

Как и в прошлые годы, наиболее востребована складская недвижимость у сегмента розничной торговли. На это сегмент пришлось 36% (или свыше 640 тыс. кв. м) от общего объема всех сделок.

Вторым по объему заключенных сделок стал производственный сегмент с результатом 320 тыс. кв. м. На область транспорта и логистики сформировал пришлось около 15% от общего объема спроса. В общей сложности в прошлом году на рынке складской недвижимости Московского региона было заключено 129 сделок. Это на 25% больше, чем годом ранее.

Больше всего сделок было зафиксировано с арендой в готовых складских комплексах - 112. Еще десять сделок - по продаже готовых зданий и семь сделок - по строительству складских комплексов в формате built-to-suit. Средний размер сделки по аренде в готовом здании в 2018 году составил 10,5 тыс. кв. м против 9,7 тыс. кв. м годом ранее.

По прогнозам экспертов, в 2019 году объем спроса на качественную складскую недвижимость в Московском регионе сохранится на высоком уровне и к концу года составит 1,2-1,4 млн кв. м. Основной объем сделок традиционно будет приходиться на ретейлеров, которые продолжат арендовать и строить складские комплексы в Московском регионе как для обслуживания офлайн-магазинов, так и для онлайн-каналов продаж.

Фото: rcmm.ru

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