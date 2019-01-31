Продажи премиального жилья в Москве резко возросли

В столичном мегаполисе в 2018 году продажи премиальной жилой недвижимости выросли по сравнению с предыдущим годом на 15% — до 86 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

В 2018 году покупатели элитных новостроек в центре Белокаменной (за исключением локации "Москва-Сити") потратили 55 миллиардов рублей. Это на 10 млрд рублей больше, чем годом ранее. Причем на вторичном рынке был потрачен 31 миллиард рублей. Это лишь на 3% больше прошлогоднего результата.

В премиальных новостройках Москвы в 2018 году было заключено 770 сделок. Это в 1,5 раза больше по сравнению с 2017 годом. Почти половина сделок прошли в проектах с высокой стадией готовности. То есть на этапе возведения надземной части. 17% сделок — в проектах на начальном этапе строительной готовности, то есть на уровне котлована и первых этажей.

На вторичном рынке элитного жилья российской столицы прошло 180 сделок. Это сопоставимо с уровнем 2017 года. Тогда была заключена 171 сделка. Средний чек вторичных сделок в новых домах составил 175 миллионов рублей. Это почти на 100 миллионов больше по сравнению с первичным рынком. Стала больше и площадь приобретенных квартир — 180 квадратных метров против 115 квадратных метров на рынке новостроек.

Фото: metrprice.ru

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