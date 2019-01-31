Четвертую часть ипотечных кредитов в Крыму оформили жители материковой части России

В 2018 году в Крыму объем ипотечных кредитов вырос с 2,3 млрд руб. до 8,8 млрд руб., пишет "Коммерсант". При этом количество ипотечных сделок увеличилось вдвое.
25% всех кредитов на сумму 1,6 млрд рублей оформили жители материковой части России. Жилую недвижимость в Крыму чаще всего приобретают жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и северных регионов России.
Средний чек ипотечного кредита у заемщиков с материка почти в полтора раза выше, чем у крымчан — 3,1 млн руб. и 2,1 млн руб. соответственно. Как отмечают эксперты, интерес к недвижимости Крыма со стороны жителей материковой части страны объясняется тем, что полуостров вошел в состав России относительно недавно. И спрос на курортное жилье пока опережает предложение.
Наиболее высоким спросом у ипотечных заемщиков в Крыму пользуются одно- и двухкомнатные квартиры прежде всего в Севастополе и Симферополе. Помимо этого, наблюдается растущий интерес к недвижимости Керчи, Феодосии и Евпатории.
Самые дорогие квартиры полуострова находятся на главном его курорте — в Ялте. Летом 2018 года стоимость 1 кв. м на вторичном рынке здесь составляла 111,9 тыс. руб. за 1 кв. м, а квартиры — 7,7 млн руб. Жилье в новостройках Ялты можно приобрести в среднем за 7,9 млн руб., при этом цена 1 кв. м составляет 117,2 тыс. руб. За год "вторичка" здесь подорожала на 4,1%, а первичные квартиры — на 13,5%.
Фото: poltava.to
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