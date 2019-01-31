Средний чек максимальной ставки аренды элитного жилья в Москве вырос на 100 тыс. рублей

Максимальная арендная ставка на рынке жилья Москвы за месяц выросла на 100 тыс. рублей и в январе составляет 650 тыс. рублей. За такую сумму сдается 5-комнатная квартира на Остоженке, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.

За эту сумму в Москве можно снять пятикомнатную квартиру в 1-м Зачатьевском переулке. Общая площадь жилья — 215 кв. м. В квартире имеется три спальни, кабинет, гостиная-студия с выделенной кухонной зоной, четыре санузла, а также две гардеробные.

На втором месте в рейтинге самого дорого арендного жилья в столичном мегаполисе стоит квартира по цене 550 тыс. рублей в месяц в Большом Тишинском переулке. Ее общая площадь — 200 кв. м, в квартире есть студия с камином, кабинет, гостевая комната и спальня.

На почетном третьем месте — лот за 500 тыс. рублей. Это четырехкомнатная квартира площадью 220 "квадратов" в Коробейниковом переулке в районе "Золотая миля". Жилье имеет площадь 220 кв. м: комнаты смежно-изолированные, дизайн интерьера выполнен в дворцовом стиле. В доме всего по 2 квартиры на каждом этаже.

Фото: kubanmakler.ru

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