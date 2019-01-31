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Источник Правда.Ру

Квартиру или автомобиль в 2019 году хочет купить каждый десятый россиянин﻿

Недвижимость

Россияне в наступившем году проявляют больший интерес к дорогостоящим покупкам, в частности, квартиры и автомобиля, а также к покупке туров для отдыха, сообщает "Интерфакс".

Квартиру или автомобиль в 2019 году хочет купить каждый десятый россиянин﻿. 398116.jpeg

По данным ВЦИОМ, в наступившем году каждый десятый россиянин планирует приобрести в этом году автомобиль или жилье.

В прошлом году аналогичные покупки совершили соответственно 9 % и 6% россиян. Больше всего предполагаемые траты в этом году связывают с ремонтом (26% респондентов против 23% в прошлом году). Изменились расходы на путешествия: в 2018 году на турпутевки планировали потратить 15% россиян, то в 2019 — 22% опрошенных.

Аналитики отмечают, что в 2018 году настроения россиян были самыми позитивными с 2011 года. "Больше хорошего для себя и своей семьи" ожидал 81% респондентов, плохого — 6%. Тем не менее ожидания от 2018 года скорее не оправдались. Ожидался существенный подъем после кризиса, но его не произошло. Доходы населения практически не выросли или выросли незначительно.

На фоне увеличения числа граждан, намеревающихся в 2019 году купить недвижимость, в частности, квартиру или дом, могут вырасти и траты на ремонт. В прошлом году деньги на ремонт жилья тратили 19% россиян, а в наступившем эту статью в свой бюджет закладывают 26% из числа опрошенных.

Фото: ya62.ru

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