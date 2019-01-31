Регионам поменяли порядок налогообложения недвижимости

В наступившем году вступил в силу новый порядок применения кадастровой стоимости для налогообложения недвижимости, пишет "Российская газета".

Особенность нового порядка налогообложения недвижимости заключает в себе существенные моменты, которые придется учитывать в наступившем году. Так, если налогоплательщик сумел оспорить кадастровую стоимость в суде или в специальной комиссии Росреестра, при налоговом расчете измененная кадастровая стоимость будет учитываться не с того года, в каком было подано заявление о несогласии с итогами оценки, а с момента, когда ошибочная стоимость начала использоваться.

Помимо этого, в 2019 году к 63 регионам, где налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта, поскольку она ближе к рыночной, добавились еще семь. Это Пермский край, Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская. А также Тюменская и Ульяновская области.

В данном случае речь идет о садовых, дачных домах, гаражах и хозяйственных постройках площадью более 50 квадратных метров.

Помимо этого, впервые будут обложены налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости жилые постройки, введенные в эксплуатацию с 2013 года. Причем здесь будет применен коэффициент 0,2 к первому налоговому периоду расчета.

В 14 регионах, где расчет налога исходя из кадастровой стоимости будет применяться уже второй год, коэффициент к налоговому периоду составит 0,4. В 21 регионе, где кадастровая стоимость используется третий год подряд, коэффициент равен 0,6.

Фото: cian. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Инвестиции в недвижимость станут самыми выгодными в 2019 году

Право на жилье: наследуется ли недвижимость в гражданском браке

Недвижимость по наследству: преступления среди нотариусов

Россияне купили недвижимость в Эстонии в прошлом году на €11 млн