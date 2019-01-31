Регионам поменяли порядок налогообложения недвижимости

В наступившем году вступил в силу новый порядок применения кадастровой стоимости для налогообложения недвижимости, пишет "Российская газета".
Особенность нового порядка налогообложения недвижимости заключает в себе существенные моменты, которые придется учитывать в наступившем году. Так, если налогоплательщик сумел оспорить кадастровую стоимость в суде или в специальной комиссии Росреестра, при налоговом расчете измененная кадастровая стоимость будет учитываться не с того года, в каком было подано заявление о несогласии с итогами оценки, а с момента, когда ошибочная стоимость начала использоваться.
Помимо этого, в 2019 году к 63 регионам, где налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта, поскольку она ближе к рыночной, добавились еще семь. Это Пермский край, Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская. А также Тюменская и Ульяновская области.
В данном случае речь идет о садовых, дачных домах, гаражах и хозяйственных постройках площадью более 50 квадратных метров.
Помимо этого, впервые будут обложены налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости жилые постройки, введенные в эксплуатацию с 2013 года. Причем здесь будет применен коэффициент 0,2 к первому налоговому периоду расчета.
В 14 регионах, где расчет налога исходя из кадастровой стоимости будет применяться уже второй год, коэффициент к налоговому периоду составит 0,4. В 21 регионе, где кадастровая стоимость используется третий год подряд, коэффициент равен 0,6.
Фото: cian. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Инвестиции в недвижимость станут самыми выгодными в 2019 году
Право на жилье: наследуется ли недвижимость в гражданском браке
Недвижимость по наследству: преступления среди нотариусов
Россияне купили недвижимость в Эстонии в прошлом году на €11 млн
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Что происходит на Балканах? Чем был вызван визит нашего президента в Сербию? Чего от него ждали сербы? Об этом в видеостудии Pravda.Ru рассказала руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук, доктор исторических наук Елена Гуськова.