Квартира в 12 кв.м с душем в кладовой и кухней без раковины стоит 430 тыс. рублей

Почти в каждом российском городе можно подобрать и приобрести на вторичном рынке "мини-квартиру" размером в 13 квадратных метров, говорится в исследовании портала "МИР КВАРТИР".

Топ-3 самых маленьких квартир России возглавила "гостинка" в Казани. За 12 кв. м в кирпичной пятиэтажке владелец надеется выручить 1 млн 350 тысяч рублей. Помещение отремонтировано. Имеются отдельные душ и туалет. Оборудована кухонная зона. Установлены стеклопакеты. Специально подобраны под габариты мебель и техника.

В Новосибирской области предлагается к продаже малогабаритная квартира всего на 50 квадратных сантиметров больше. Здесь также сделан свежий ремонт, установлено пластиковое окно. Из минусов — первый этаж и совмещенный санузел. Хотя, для 12,5 "квадратов" последнее обстоятельство скорее плюс. Как бы там ни было, за квартиру просят 850 тысяч рублей.

Третье место досталось городу Миассу Челябинской области. Всего за 430 тысяч рублей продается малогабаритка площадью 12,7 кв. м. Квартира с одним окном и туалетом. Но без душа. Его, впрочем, можно оборудовать в кладовой, поскольку туда подведен слив канализации.

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