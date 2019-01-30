Участники сноса незаконных домов в Сочи получат эти же участки под застройку

Власти Сочи рассчитывают до конца 2019 года снести за счет частных строительных компаний более полусотни незаконно возведенных многоквартирных домов, сообщает "Интерфакс".

По словам мэра города Анатолия Пахомова, есть два пути законного сноса незаконно возведенных объектов в Сочи — цессия (переуступка прав) и через изъятие по судебному решению.

Мэр города-курорта напомнил, что в Сочи на данный момент насчитывается 551 самострой. В том числе 54 многоквартирных дома высотой более трех этажей. К работе с этими жилыми объектами власти пытаются привлечь частных инвесторов. В обмен на снос они получат во владение данные участки.

Один из объектов, 17-этажный дом, планируется сносить за счет края. Это многоквартирный жилой дом на улице Белорусская, 4.

В прошлом году суды Сочи приняли решения о сносе 191 самовольного строения.

"Самая большая проблема в Адлере. Нет ни одного судебного решения по штрафам и сносам", — подчеркнул Анатолий Пахомов.

Как заявил ранее первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, до середины февраля соответствующие нормативные акты о сносе самостроя должны появиться в каждом муниципалитете региона.

Фото: sochi-express.ru

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