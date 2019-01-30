Севастополец арестован за мошенничество с жильем на 81 миллион рублей

Житель Севастополя обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 81 миллион рублей, сообщает Крыминформ.

Прокуратура города Севастополь утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2015 году мужчина организовал преступную группу, которая действовала под видом товарищества и подконтрольных ему юридических лиц. Для побуждения граждан к заключению договоров купли-продажи жилья в строящихся домах члены преступной группы арендовали офисное помещение в центре Севастополя. Также преступники организовали размещение рекламы в средствах массовой информации и на общественном транспорте. Для формирования мнения о стабильности и надежности компаний даже принимали граждан на работу.

Чтобы легализовать денежные средства, полученных преступным путем, подельники совершили сделки купли-продажи пяти земельных участков и пяти квартир. В итоге за два года из-за действий мошенников пострадали 90 граждан.

По данным следствия, с 2015 года по декабрь 2017 года под предлогом продажи жилья в строящихся домах они похитили денежные средства на общую сумму более 81 млн рублей.

Организатор преступной группы арестован. Остальные члены преступной группы находятся в розыске.

Фото: primechaniya.ru

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