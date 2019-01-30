Словацкая студия 3Dvision разработала компьютерную игру, в которой воспроизводится советская система городского планирования, сообщает РБК. Участникам обучающей игры нужно будет обустроить советские жилые районы, а затем отправить граждан выращивать зерно или добывать уголь.
Данная игра относится к жанру управленческих симуляторов и позволяет игроку заниматься строительством и развитием городского пространства.
Игроку необходимо на 30 лет взять под управление СССР. Время действия — от 60-х до 90-х годов XX века. Задача — возвести здесь город для трудящихся. Это первая подобная игра, где экономика не рыночная, а плановая, как это было принято в те времена.
Планировать придется обустройство жилых районов. Помимо многоэтажек нужно будет проектировать и строить магазины, кинотеатры и кафе, чтобы сделать жителей счастливее. Также необходимо отправлять граждан на работу, чтобы они добывали ресурсы для страны. Это и градообразующие шахты для добычи угля, и поля для выращивания зерновых культур.
Фото: 3dtoday.ru
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