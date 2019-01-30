Молодежь научат строить города в компьютерной игре﻿

Словацкая студия 3Dvision разработала компьютерную игру, в которой воспроизводится советская система городского планирования, сообщает РБК. Участникам обучающей игры нужно будет обустроить советские жилые районы, а затем отправить граждан выращивать зерно или добывать уголь.

Данная игра относится к жанру управленческих симуляторов и позволяет игроку заниматься строительством и развитием городского пространства.

Игроку необходимо на 30 лет взять под управление СССР. Время действия — от 60-х до 90-х годов XX века. Задача — возвести здесь город для трудящихся. Это первая подобная игра, где экономика не рыночная, а плановая, как это было принято в те времена.

Планировать придется обустройство жилых районов. Помимо многоэтажек нужно будет проектировать и строить магазины, кинотеатры и кафе, чтобы сделать жителей счастливее. Также необходимо отправлять граждан на работу, чтобы они добывали ресурсы для страны. Это и градообразующие шахты для добычи угля, и поля для выращивания зерновых культур.

Фото: 3dtoday.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Российские города выросли почти на 10 этажей с советского времени﻿

Названы российские города с самыми дешевыми комнатами в коммуналках

Строительство загородных домов в Подмосковье сократилось на треть﻿

Дома по одному евро предлагают власти итальянского города Самбука