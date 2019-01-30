Власти Петербурга выкупят у Минобороны помещения под блокадный музей﻿

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о решении выкупить в городскую собственность помещения Государственного музея обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке, сообщает ТАСС. Сейчас помещения принадлежат Министерству обороны.

Отмечается, что накануне, 27 января, в День 75-летия снятия блокады Ленинграда, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 150 млн рублей для создания новой экспозиции в Музее блокады.

В настоящее время в помещениях будущего музея идет реставрация. А также работы по усилению и гидроизоляции фундаментов, идет ремонт подвалов и инженерных сетей, а также полов, дверных блоков и парадной лестницы. Открытие музея запланировано на 8 сентября 2019 года — в День памяти жертв блокады.

По словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, это здание должно оставаться центральным Музеем блокады в городе. Необходимо сохранить "дух того, репрессированного музея", не допустить "новодела".

Напомним, что Музей обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев.

Фото: tourister.ru

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