Дженнифер Лопес продает "квартиру своей мечты" в Нью-Йорке﻿

В марте прошлого года, на годовщину романа с Дженнифер Лопес, Алекс Родригес купил квартиру в самом сердце Манхэттена, сообщает интернет-издание "Hello".

Место, где пара планировала вить семейное гнездышко, находится в 96-этажном небоскребе 432 Park Avenue. Он известен как самое высокое жилое здание в западном полушарии. Дом расположился между 56 и 57 улицами в центре Манхэттена. Апартаменты Алекса и Дженнифер площадью 371 кв. м. заняли половину этажа.

Квартира включала в себя три спальни, несколько ванных комнат, огромную гардеробную, библиотеку и многое другое. Семья действительно любила этот дом, отмечает издание. Но этого им оказалось мало. Недвижимость была выставлена на продажу за 17,5 миллионов долларов. Решение переехать супруги объяснили тем, что квартира слишком мала для их большой семьи. На двоих у них четверо детей, и они много времени проводят вместе.

Кроме того, Дженнифер Лопес решила продать свой роскошный пентхаус площадью 4000 кв. футов с видом на Мэдисон-сквер за 27 миллионов долларов. Она приобрела его еще в 2014 году. В итоге, в замену этим квартирам пара уже подыскивает себе нечто абсолютно новое и роскошное в Нью-Йорке.

Фото: gordonua.com

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